Брюссель: Независимость Нацбанка является условием предоставления 1,2 миллиарда евро Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом в четверг, 2 июля, заявил представитель Еврокомиссии, передает УНН со ссылкой на DW.
“Переговоры о конкретных политических мероприятиях в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проект меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка”, — заявили в Еврокомиссии.
В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ. Евросоюз выделяет макрофинансовой помощи тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом. “Еврокомиссия ждать результаты оценки ситуации со стороны МВФ”, — добавил пресс-секретарь.
Как известно, в мае ЕС окончательно утвердил программу макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Теперь Еврокомиссия ведет переговоры с Кабмином Украины о меморандуме о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. От Украины меморандум подписывают представитель Минифин и НБУ. Получает макрофин от ЕС именно Нацбанк Украины. Макрофинансовая помощь является кредитом на благоприятных условиях, которые ЕС выделяет соседним странам для поддержания их платежного баланса.
Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
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