Нацбанк ожидает сохранения учетной ставки на текущем уровне до конца этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Национальный банк ожидает сохранения учетной ставки на текущем низком уровне по крайней мере до конца 2020 года. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Какое мы ожидаем дальнейшее изменение учетной ставки? Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года", - сказал Шевченко.
По его словам, в следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики.
"Сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса", - добавил глава НБУ.
Напомним, Правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%.