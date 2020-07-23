Нацбанк очікує збереження облікової ставки на поточному рівні до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Національний банк очікує збереження облікової ставки на поточному низькому рівні принаймні до кінця 2020 року. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Якою ми очікуємо подальшу зміну облікової ставки? Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року", - сказав Шевченко.
З його слів, у наступному році Національний банк буде приймати рішення щодо облікової ставки залежно від реалізації проінфляційних ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів, та темпів відновлення економіки.
"Зберігаючи облікову ставку на рівні 6%, Національний банк залишає достатній простір для монетарного стимулювання і зможе надати економіці додатковий імпульс для зростання у випадку повільнішого відновлення споживчого та інвестиційного попиту", - додав голова НБУ.
Нагадаємо, Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.