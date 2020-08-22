Шевченко прокомментировал риски влияния на независимость НБУ

“Если вы не готовы защищать независимость и политику центрального банка, не следует занимать этот пост ... Я подумал об этом, прежде чем принять предложение, и понял, что готов”, — сказал он в интервью агентству.

Внезапный уход предшественника Шевченко Якова Смолия из-зза “систематического политического давления” вызвал у инвесторов опасения по поводу нападения на банк, который стал одним из самых уважаемых институтов Украины после Революции Достоинства 2014 года, пишет агентство.

Отмечается, что признаки ослабления независимости НБУ могут поставить под угрозу кредитную программу Международного валютного фонда на 5 млрд долларов, а также миллиарда долларов в виде двусторонней помощи государств.

В то же время, согласно автору статьи, в Украине почти не наблюдается отклонений в политике с тех пор, как в середине июля парламент утвердил Шевченко на должность председателя центрбанк гривна лишь немного ослабла по отношению к доллару, и банк оставил процентные ставки без изменений.

“Я не видел ни одного призыва от кабинета министров или лично от президента о том, что ставка следует довести до определенного уровня”, — сказал Шевченко.

Следующее заседание по денежно-кредитной политике 3 сентября будет красноречивым, так как оно будет первым при обновленном совете. Шевченко подчеркнул, что “пока мы не ожидаем сюрпризов” по инфляции в августе, предполагая, что перспективы банка по стабильных процентных ставок могут остаться неизменными.

Как сообщал УНН, по словам Шевченко, Национальный банк ожидает сохранения учетной ставки на текущем низком уровне по крайней мере до конца 2020 года.