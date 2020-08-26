З НБУ звільнився заступник Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Рада Національного банку звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“Рада Національного банку під час засідання 26 серпня звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України з 28 серпня 2020 року. На цій посаді він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що Роман Борисенко подав голові Національного банку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.
“...Ми вдячні Роману Борисенку за його лідерську позицію у цьому напрямі впродовж останніх чотирьох років. Надалі ми продовжуватимемо політику вдосконалення всіх внутрішніх процесів українського центробанку, особливо у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності, щоб закріпити якісні здобутки та посилити нашу інституційну незалежність”, — зауважив Шевченко.
Нагадаємо, новий глава Національного банку України Кирило Шевченко відкинув побоювання з приводу того, що його призначення підвищує ризик державного втручання в грошово-кредитну політику України.