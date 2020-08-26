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З НБУ звільнився заступник Шевченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Рада Національного банку звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

З НБУ звільнився заступник Шевченка

“Рада Національного банку під час засідання 26 серпня звільнила Романа Борисенка із посади заступника голови Національного банку України з 28 серпня 2020 року. На цій посаді він відповідав за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Роман Борисенко подав голові Національного банку Кирилу Шевченку відповідну заяву про звільнення за власним бажанням.

“...Ми вдячні Роману Борисенку за його лідерську позицію у цьому напрямі впродовж останніх чотирьох років. Надалі ми продовжуватимемо політику вдосконалення всіх внутрішніх процесів українського центробанку, особливо у питаннях фінансового управління, адміністрування та операційної діяльності, щоб закріпити якісні здобутки та посилити нашу інституційну незалежність”, — зауважив Шевченко.

Нагадаємо, новий глава Національного банку України Кирило Шевченко відкинув побоювання з приводу того, що його призначення підвищує ризик державного втручання в грошово-кредитну політику України. 

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