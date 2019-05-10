По случаю пятой годовщины ареста Сенцова в Киеве пройдет сразу две акции

КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. По этому случаю в Киеве активисты проведут сразу две акции: “Сажайте цветы, а не людей” и перформанс “Do you remember?” — символическим маршем к 14 посольствам стран-членов Совета Европы с напоминанием о гражданах Украины, незаконно содержащихся за кремлевскими застенками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на группу “Свободу заложникам кремля Сенцов и Кольченко” в Facebook.