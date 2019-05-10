По случаю пятой годовщины ареста Сенцова в Киеве пройдет сразу две акции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. По этому случаю в Киеве активисты проведут сразу две акции: “Сажайте цветы, а не людей” и перформанс “Do you remember?” — символическим маршем к 14 посольствам стран-членов Совета Европы с напоминанием о гражданах Украины, незаконно содержащихся за кремлевскими застенками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на группу “Свободу заложникам кремля Сенцов и Кольченко” в Facebook.
“Сажайте цветы, а не людей” — акция 5-й годовщины ареста Олега Сенцова. В пятницу, 10 мая, в 11.00 в Крещатом парке (по улице Михаила Грушевского) писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадят цветы для заложников Кремля“, - говорится в сообщении.
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В свою очередь, акция-перформанс “Do you remember?” Также организована по случаю 5-й годовщины ареста Олега Сенцова
Сообщается, что акция, в частности, организована “накануне заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки”.
“Во время акции-перформанса активисты передадут каждому посольству письмо от украинских заложников Кремля и напомнят странам-членам Совета Европы, что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля, незаконно содержащихся за решеткой в России и на оккупированных украинских территориях”, — сообщается в описании мероприятия.
Активисты убеждены, что именно этот вопрос должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16-17 мая 2019 года в Хельсинки.
Напомним, 10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера Олега Сенцова. Позже его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отправляется на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.
Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернул приоритетное порядок рассмотрения дела Сенцова и Кольченко.