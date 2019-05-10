З нагоди п'ятої річниці арешту Сенцова в Києві пройде одразу дві акції

КИЇВ. 10 травня. УНН. 10 травня виповнюється 5 років з дня арешту кінорежисера та письменника Олега Сенцова. З цієї нагоди в Києві активісти проведуть одразу дві акції: “Саджайте квіти, а не людей” та перформанс "Do you remember?” - символічною ходою до 14 посольств країн-членів Ради Європи з нагадуванням про громадян України, що незаконно утримуються за кремлівськими застінками. Про це повідомляє УНН із посиланням на группу "Свободу заручникам кремля Сенцову та Кольченко" у Facebook.