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З нагоди п'ятої річниці арешту Сенцова в Києві пройде одразу дві акції

З нагоди п'ятої річниці арешту Сенцова в Києві пройде одразу дві акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. 10 травня виповнюється 5 років з дня арешту кінорежисера та письменника Олега Сенцова. З цієї нагоди в Києві активісти проведуть одразу дві акції: “Саджайте квіти, а не людей” та перформанс "Do you remember?” - символічною ходою до 14 посольств країн-членів Ради Європи з нагадуванням про громадян України, що незаконно утримуються за кремлівськими застінками. Про це повідомляє УНН із посиланням на группу "Свободу заручникам кремля Сенцову та Кольченко" у Facebook.

“Саджайте квіти, а не людей” -  акція до 5-ї річниці арешту Олега Сенцова. У п’ятницю, 10 травня, об 11.00 у Хрещатому парку (по вулиці Михайла Грушевського) письменники, актори, музиканти та правозахисники висадять квіти для заручників Кремля", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу, акція-перформанс “Do you remember?” також організована з нагоди 5-ї річниці арешту Олега Сенцова

Повідомляється, що акція, зокрема, організована "напередодні засідання Комітету міністрів Ради Європи у Гельсінкі".

"Під час акції-перформансу активісти передадуть кожному посольству листа від українських заручників Кремля та нагадають країнам-членам Ради Європи, що будь-який діалог із Путіним треба починати із питання звільнення Олега Сенцова та усіх заручників Кремля, які незаконно утримуються за гратами в Росії та на окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

Активісти переконані, що саме це питання має стати основним на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 16-17 травня 2019 року в Гельсінкі.

Нагадаємо, 10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера Олега Сенцова. Пізніше суд РФ призначив йому 20 років колонії. Свій термін режисер відбуває на крайній півночі Російської Федерації в Лабитнангі.

Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченко.

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