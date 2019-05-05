У Москві відбулися пікети на підтримку Сенцова

КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці Росії Москві 5 травня активісти вийшли на одиничні пікети на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова і з вимогою обміну утримуваними особами між Росією й Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.