У Москві відбулися пікети на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці Росії Москві 5 травня активісти вийшли на одиничні пікети на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова і з вимогою обміну утримуваними особами між Росією й Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов учасники акції вийшли до станції метро “Арбатська” з плакатами “Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!”, “Ні — війні з Україною”.
Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до Костянтина Котову для перевірки документів.
“Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли”, — розповів активіст.
Як повідомляв УНН, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченко.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.