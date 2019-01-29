ЕСПЧ вернул приоритетный порядок рассмотрения делу Сенцова и Кольченко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Европейский суд по правам человека отменил решение об отложении дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России. Делу вернули приоритетный порядок рассмотрения. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката групи Наталью Добреву, которая представляет интересы Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ, передает УНН.
"Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, Суд уведомит о дальнейшем его движении", - сообщил Чиков.
По его словами, отложение рассмотрения коснулось только жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не затрагивает.
Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку в знак протеста. 6 октября политзаключенный официально завершил голодовку.
Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.