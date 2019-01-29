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ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченка

ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Європейський суд з прав людини скасував рішення про відкладення справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії. Справі повернули пріоритетний порядок розгляду. Про це повідомив керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков з посиланням на адвоката групи Наталію Добреву, яка представляє інтереси Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ, передає УНН.

"Раніше прийняте рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернутий пріоритетний порядок розгляду, Суд повідомить про подальший його рух", - повідомив Чіков.

За його словами, відкладення розгляду торкнулося тільки скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не зачіпає.

Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.

У травні 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування в знак протесту. 6 жовтня політв'язень офіційно завершив голодування.

Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.

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