ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Європейський суд з прав людини скасував рішення про відкладення справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії. Справі повернули пріоритетний порядок розгляду. Про це повідомив керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков з посиланням на адвоката групи Наталію Добреву, яка представляє інтереси Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ, передає УНН.
"Раніше прийняте рішення про відкладення справи Олега Сенцова і Олександра Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернутий пріоритетний порядок розгляду, Суд повідомить про подальший його рух", - повідомив Чіков.
За його словами, відкладення розгляду торкнулося тільки скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не зачіпає.
Нагадаємо, в серпні 2015 року українського режисера Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, засудили до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили в створенні на території Криму терористичного співтовариства.
У травні 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування в знак протесту. 6 жовтня політв'язень офіційно завершив голодування.
Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.