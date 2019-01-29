ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова і Кольченка

КИЇВ. 29 січня. УНН. Європейський суд з прав людини скасував рішення про відкладення справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії. Справі повернули пріоритетний порядок розгляду. Про це повідомив керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков з посиланням на адвоката групи Наталію Добреву, яка представляє інтереси Сенцова і Кольченка в ЄСПЛ, передає УНН.