В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 77970 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100930 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105414 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113037 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138748 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144794 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130221 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130292 просмотра

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В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова

В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова

Киев  •  УНН

 • 10741 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В столице России Москве 5 мая активисты вышли на единичные пикеты в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и с требованием обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщил один из общественных активистов Константин Котов участники акции вышли к станции метро "Арбатская" с плакатами "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!","Нет - войне с Украиной".

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к Константину Котову для проверки документов.

"Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли", - рассказал активист.

Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернул приоритетный порядок рассмотрения делу Сенцова и Кольченко.

Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

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