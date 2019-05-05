В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В столице России Москве 5 мая активисты вышли на единичные пикеты в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и с требованием обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщил один из общественных активистов Константин Котов участники акции вышли к станции метро "Арбатская" с плакатами "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!","Нет - войне с Украиной".
После начала акции сотрудники российской полиции подошли к Константину Котову для проверки документов.
"Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли", - рассказал активист.
Как сообщал УНН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернул приоритетный порядок рассмотрения делу Сенцова и Кольченко.
Напомним, в августе 2015 года украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.