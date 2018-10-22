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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50229 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114334 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122351 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161695 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139452 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129875 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118239 просмотра

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С миссии к Меркурию прислали первую фотографию с космоса

С миссии к Меркурию прислали первую фотографию с космоса

Киев  •  УНН

 • 22615 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Космический корабль BepiColombo, который отправился на Меркурий, прислал с недавно начатой миссии свою первую фотографию из космоса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.

Европейско-японский BepiColombo сделал селфи, на которое попала солнечная батарея и солнечный датчик с изоляцией, в субботу, через день после старта с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Историческое первое фото было сделано одной из трех черно-белых камер наблюдения на борту модуля Mercury
Transfer Module - одного из компонентов космического корабля. 

Это путешествие будет очень долгим. BepiColombo планируется вывести на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года.

В конце прошлой недели европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовал к Меркурию.

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