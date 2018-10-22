З місії до Меркурію надіслали першу фотографію з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Космічний корабель BepiColombo, який відправився на Меркурій, прислав з недавно розпочатої місії свою першу фотографію з космосу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.
Європейсько-японський BepiColombo зробив селфі, на яке потрапила сонячна батарея і сонячний датчик з ізоляцією, в суботу, через день після старту з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Історичне перше фото було зроблено однією з трьох чорно-білих камер спостереження на борту модуля Mercury
Transfer Module - одного з компонентів космічного корабля.
Ця подорож буде дуже довгою. BepiColombo планується вивести на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року.
Наприкінці минулого тижня європейсько-японський космічний зонд BepiColombo з космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно стартував до Меркурія.