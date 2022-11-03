С Марьинки эвакуировали всех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Из Марьинки Донецкой области удалось эвакуировать всех жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
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Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению "Белый ангел".
"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания. Восемь месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения", - говорится в сообщении.
В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также каждый день обстреливают российские военные.
"Здесь отсутствуют вода, свет, газоснабжение. Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорванных снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белые ангелы" - единственные из экстренных служб, работающих в городе и на помощь которых могут рассчитывать жители", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также отмечается, что во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.
Учитывая тяжелую ситуацию в городе, полицейские еще раз призывали граждан не ждать с выездом и спасти свою жизнь и здоровье.
Напомним
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