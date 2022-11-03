З Мар'їнки евакуювали всіх цивільних

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Зазначається, що евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу "Білий янгол".

"Мар’їнка постійно перебуває під прямим ураженням ворога. В місті не вціліло жодної будівлі. Вісім місяців повномасштабної війни поліцейський екіпаж "Білий янгол" допомагав людям виїхати з-під обстрілів. Наразі в Мар’їнці не залишилося цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Водночас у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щодня обстрілюють російські військові.

"Тут відсутні вода, світло, газопостачання. Поліцейські займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі. "Білі янголи" - єдині з екстрених служб, які працюють в місті та на допомогу яких можуть розраховувати мешканці", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Також наголошується, що під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню жительку, яка вирішила виїхати до безпечного регіону.

Зважаючи на важку ситуацію в місті, поліцейські вкотре закликали громадян не чекати з виїздом і врятувати своє життя та здоров’я.

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