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На Луганщині звільнену Стельмахівку покинули всі жителі – Гайдай

На Луганщині звільнену Стельмахівку покинули всі жителі – Гайдай

Київ • УНН

 • 256047 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Звільнене від російських окупантів село Стельмахівка у Луганській області покинули всі жителі. Про це в Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів", – написав Гайдай.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що у Греківці та Стельмахівці на Луганщині зруйновано всі будинки. Жителів вмовили виїхати, тому що росіяни сильно обстрілюють деокуповані території.

"По Стельмахівці питання закрито – село пусте. Принаймні, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозом гуманітарки", – додав Гайдай.

Нагадаємо

У Луганській області російські окупанти очікують на наступ Збройних сил України, тому останнім часом використовують там "живий щит" з цивільних.

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