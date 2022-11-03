На Луганщині звільнену Стельмахівку покинули всі жителі – Гайдай

Цитата



"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів", – написав Гайдай.



Деталі

Голова ОВА зазначив, що у Греківці та Стельмахівці на Луганщині зруйновано всі будинки. Жителів вмовили виїхати, тому що росіяни сильно обстрілюють деокуповані території.



"По Стельмахівці питання закрито – село пусте. Принаймні, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозом гуманітарки", – додав Гайдай.

Нагадаємо

У Луганській області російські окупанти очікують на наступ Збройних сил України, тому останнім часом використовують там "живий щит" з цивільних.