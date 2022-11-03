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В Луганской области освобожденную Стельмаховку покинули все жители – Гайдай

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Освобожденное от российских оккупантов село Стельмаховка в Луганской области покинули все жители. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей", – написал Гайдай.

Детали

Глава ОВА отметил, что в Грековке и Стельмаховке разрушены все дома. Жителей уговорили уехать, потому что россияне сильно обстреливают деоккупированные территории.

"По Стельмаховке вопрос закрыт – село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", – добавил Гайдай.

Напомним

В Луганской области российские оккупанты ожидают наступление Вооруженных сил Украины, поэтому в последнее время используют "живой щит" с гражданских.

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