С лайнера около берегов Норвегии эвакуировали более 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С круизного лайнера Viking Sky, у которого отказали двигатели у берегов Норвегии эвакуировали 313 из 1373 лиц, находящихся на борту. Об этом пишет VG со ссылкой на полицию, сообщает УНН.
В эвакуации принимают участие три вертолета. По словам спасателей, к настоящему моменту ветер ослаб, и ситуация на борту стала спокойнее. По данным издания, 16 людям потребовалась медицинская помощь, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Накануне у круизного лайнера Viking Sky отказали двигатели, судно начало дрейфовать в сторону Норвегии. Позднее экипаж смог запустить один из двигателей и встать на якорь в 2 км от берега, началась эвакуация.
Как сообщал УНН, спасатели заявили, что эвакуация людей из норвежского парома Viking Sky в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал займет всю ночь.