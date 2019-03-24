З лайнера поруч з берегами Норвегії евакуювали більше 300 чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З круїзного лайнера Viking Sky, у якого відмовили двигуни біля берегів Норвегії, евакуювали 313 з 1373 осіб, які перебувають на борту. Про це пише VG з посиланням на поліцію, повідомляє УНН.
В евакуації беруть участь три вертольоти. За словами рятувальників, на цей момент вітер ослаб, і ситуація на борту стала спокійніше. За даними видання, 16 людям потрібна була медична допомога, щонайменше троє з них перебувають у важкому стані.
Напередодні у круїзного лайнера Viking Sky відмовили двигуни, судно почало дрейфувати в бік Норвегії. Пізніше екіпаж зміг запустити один з двигунів і встати на якір в 2 км від берега, почалася евакуація.
Як повідомляв УНН, рятувальники заявили, що евакуація людей з норвезького порома Viking Sky в морі в районі губернії Мьоре-ог-Ромсдал займе всю ніч.