Евакуація з норвезького лайнера триватиме усю ніч, з'явилися відео НП

Представник Об’єднаного центру координації пошуково-рятувальних операцій Південної Норвегії Боргхільд Ельдьоен вказав, що поки евакуйовані понад 100 з 1,3 тисячі чоловік.

“Ми будемо проводити евакуацію протягом ночі”, — сказав він. За його словами, більшість пасажирів лайнера — британці та американці. Екіпаж складається з представників різних країн.

За інформацією телерадіокомпанії NRK, троє з евакуйованих пасажирів отримали серйозні травми і відправлені до лікарні, всього постраждалих вісім. При цьому не повідомляється, що саме стало причиною травм.

В суботу у порома Viking Sky, який прямував з Тромсе в Ставангер, під час шторму вийшов з ладу один з двигунів. Зараз судно поставлено на якір приблизно в 5 км від узбережжя Норвегії. Лайнер послав сигнал лиха після того, як почав дрейфувати в бік суші.

#Update: OMG this video footage is just scary and insane! I can't imagine what was going through those peoples minds, at the #VikingSky Cruise ship in #Norway, Video Credit: @alexus309 Video footage was from 3 and a half hours ago. pic.twitter.com/qhK86tuKHR

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.