Эвакуация из норвежского лайнера продлится всю ночь, появились видео ЧП

Представитель Объединенного центра координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильд Эльдёен указал, что пока эвакуированы свыше 100 из 1,3 тысячи человек.

“Мы будем проводить эвакуацию в течение ночи”, — сказал он. По его словам, большинство пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран.

По информации телерадиокомпании NRK, трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу, всего пострадавших восемь. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Сейчас судно поставлено на якорь примерно в 5 км от побережья Норвегии. Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши.

#Update : OMG this video footage is just scary and insane ! I can not imagine what was going through those peoples minds , at the #VikingSky Cruise ship in #Norway , Video Credit: @ alexus309 Video footage was from 3 and a half hours ago. pic.twitter.com/qhK86tuKHR

— Sotiri Dimpinoudis ❁ (@sotiridi) 23 марта 2019