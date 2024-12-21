Арматура, гильзы, металл и патриотические ленты: как выглядит главная елка страны на въезде в Донецкую область
Киев • УНН
Десантники установили новогоднюю елку из военных материалов возле стелы на въезде в Донецкую область. Елку украсили патриотическими лентами и шевроном воздушно-десантной бригады.
Необычная елка появилась на въезде в Донецкую область возле стелы. Арматура, гильзы, металл и патриотические ленты, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Как сообщили в Генштабе, именно такую елку создали воины-десантники, которую они украсили украшениями и установили шеврон воздушно-десантной бригады.
«Это настоящий символ несокрушимости Донетчины, мужества, веры в Победу и новогодние чудеса», - говорится в сообщении.
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