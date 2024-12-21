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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арматура, гильзы, металл и патриотические ленты: как выглядит главная елка страны на въезде в Донецкую область

Арматура, гильзы, металл и патриотические ленты: как выглядит главная елка страны на въезде в Донецкую область

Киев  •  УНН

 • 578 просмотра

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Десантники установили новогоднюю елку из военных материалов возле стелы на въезде в Донецкую область. Елку украсили патриотическими лентами и шевроном воздушно-десантной бригады.

Необычная елка появилась на въезде в Донецкую область возле стелы. Арматура, гильзы, металл и патриотические ленты, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Как сообщили в Генштабе, именно такую елку создали воины-десантники, которую они украсили украшениями и установили шеврон воздушно-десантной бригады.

«Это настоящий символ несокрушимости Донетчины, мужества, веры в Победу и новогодние чудеса», - говорится в сообщении.

За сутки террористические силы потеряли 1860 военных - Генштаб21 дек. 2024, 05:32 • 60329 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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