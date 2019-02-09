С льдины в Киеве сняли ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве на Русановском канале с льдины на расстоянии 12 м от берега спасли мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
"9 февраля в 12:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Русановском канале, на льдине находится мальчик", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка. Мальчик невредим, однако напуган.
По словам очевидцев, компания друзей играла у реки и один из них решил прыгнуть на лед, часть которой вместе с мальчиком оторвалась от берега.
Напомним, в Киеве спасатели сняли с льдины рыбака, который "дрейфовал" в 200 метрах от берега.
Как сообщал УНН, с начала года на водоемах Украины погибли 30 человек.