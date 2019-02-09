З крижини у Києві зняли дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві на Русанівському каналі з крижини на відстані 12 м від берега врятували хлопчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.
"9 лютого о 12:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Русанівському каналі, на крижині знаходиться хлопчик", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, хлопчик 2007 року народження знаходився на крижині на відстані 12 м від берега. Рятувальники за допомогою човна та водолазного спорядження врятували дитину. Хлопчик неушкоджений, проте наляканий.
За словами очевидців, компанія друзів гралася біля річки й один з них вирішив стрибнути на кригу, частина якої разом з хлопчиком відірвалася від берега.
Нагадаємо, у Києві рятувальники зняли з крижини рибалку, який "дрейфував" за 200 метрів від берега.
Як повідомляв УНН, з початку року на водоймах України загинули 30 людей.