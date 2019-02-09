З початку року на водоймах України загинули 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. З початку року на водоймах в Україні загинуло 30 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни продовжують відвідувати вкриті кригою водойми і, тим самим, наражати своє життя на небезпеку. Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить красномовна статистика: вже 30 людських життів забрала вода з початку 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 7 лютого на річці Стир у місті Луцьку продовжувалися пошуки чоловіка 1939 року народження, який зник 31 січня під час зимового купання в річці. За даними ДСНС, обстежено 1500 кв. м дна річки та 6 км прибережної смуги, зниклого не знайдено.
Як повідомляв УНН, у Києві в Дніпрі виявили тіло одного з чоловіків, які зникли безвісти 2 лютого.