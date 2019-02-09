С начала года на водоемах Украины погибли 30 человек

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и, тем самым, подвергать свою жизнь опасности. О результатах такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже 30 человеческих жизней унесла вода с начала 2019 года", - говорится в сообщении.

В частности, 7 февраля на реке Стырь в Луцке продолжались поиски мужчины 1939 года, который исчез 31 января во время зимнего купания в реке. По данным ГСЧС, обследовано 1500 кв. м дна реки и 6 км прибрежной полосы, пропавшего не нашли.

Как сообщал УНН, в Киеве в Днепре обнаружили тело одного из мужчин, которые пропали без вести 2 февраля.