С компании отца народного депутата суд присудил взыскать 1,4 млн грн долга

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КИЕВ. 12 марта. УНН. ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о взыскании с ООО "Снэк Экспорт" 1,4 млн грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

В своем исковом заявлении "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" указывает, что предприятие "Снэк Экспорт" должен уплатить Обществу 1 млн 405 тыс. грн задолженности, в соответствии с условиями договора займа, который был заключен в сентябре 2018 года. Сначала компания "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" заявляла о взыскании с Общества 1 млн 400 тыс. грн, однако позже сообщила, что сумма была указана ошибочно - и попросила суд взыскать с "Снэк Экспорт" 1 млн 405 тыс. грн.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" полностью.

По данным YouControl, ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" было создано в июне 2017 года. На сегодня руководителем и учредителем предприятия является лицо по имени Коновалов Евгений.

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Ранее Общество называлось "ЛИВИНГ ФУД" и занималось оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. В сентябре 2017 года Общество изменило вид деятельности на "производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности". Предыдущим руководителем Общества было лицо по имени Сусанна Степанян.

Добавим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Виктору Рыбалке в свое время входило в состав снековой компании S.Group.

Вместе с тем, по данным СМИ, в мае 2018 S.Group якобы изменила название на "Ай Пи Джи "(IPG).

Напомним, как писал УНН, НАБУ проверяет причастность нардепа Рыбалки к госизмене и отмывания средств.

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