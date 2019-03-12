З компанії батька народного депутата суд присудив стягнути 1,4 млн грн боргу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. ТОВ "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом про стягнення із ТОВ "Снек Експорт" 1,4 млн грн заборгованості. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
У своїй позовній заяві “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” вказує, що підприємство “Снек Експорт” має сплатити Товариству 1 млн 405 тис. грн заборгованості, відповідно до умов договору позики, який був укладений у вересні 2018 року. Спочатку компанія “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” заявляла про стягнення із Товариства 1 млн 400 тис. грн, проте пізніше повідомила, що сума була вказана помилково - та попросила суд стягнути із "Снек Експорт" 1 млн 405 тис. грн.
Розглянувши матеріали справи, суд задовольнив позов "Ай Пі Джі Кріспс Продакшн" повністю.
За даними YouControl, ТОВ “Ай Пі Джі Кріспс Продакшн” було створене у червні 2017 року. Станом на сьогодні керівником та засновником підприємства є особа на ім’я Коновалов Євген.
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Раніше Товариство мало назву “ЛІВІНГ ФУД” та займалося оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами. У вересні 2017 року Товариство змінило вид діяльності на “виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості”. Попереднім керівником Товариства була особа на ім'я Сусанна Степанян.
Додамо, що ТОВ “Снек Експорт” належить батькові народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки Віктору Рибалці і свого часу входило до складу снекової корпорації S.Group.
Разом з тим, за даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group нібито змінила назву на "Ай Пі Джі" (IPG).
Нагадаємо, як писав УНН, НАБУ перевіряє причетність нардепа Рибалки до держзради та відмивання коштів.