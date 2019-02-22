НАБУ перевіряє причетність соратника Ляшка до держзради та відмивання коштів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе вчинення депутатом РПЛ Сергієм Рибалкою держзради триває. Про це на запит УНН повідомили в НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 10.01.2019 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення народним депутатом України кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.111, ч.1 ст.209 Кримінального кодексу України", - зазначили в Бюро.

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Силовики додали, що станом на 13 лютого 2019 року про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося.

Зауважимо, що санкція ч. 1 ст. 110-2 КК України (Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна;

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна;

Санкція ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, як писав УНН, радикал Рибалка пропустив кожне п'яте засідання ВР і прогуляв половину голосувань.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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