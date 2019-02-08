Радикал Рибалка пропустив кожне п'яте засідання ВР і прогуляв половину голосувань
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У 2018 році народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 21% засідань Верховної Ради України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.
Так, протягом року, відбулося 131 засідання ВР і Рибалка пропустив 28 з них або 21%.
В цілому, за час своєї депутатської каденції, радикал прогуляв 102 засідання ВР, або 19,8% від загальної кількості.
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Більш того, в 2018 році радикал пропустив майже половину голосувань ВР. Так, за рік депутат проголосував 1 тис. 562 разів, що дорівнює всього 41,03% від загального числа голосувань.
При цьому за час всієї депутатської каденції Рибалка пропустив 3 тис. 662 голосувань ВР або 23% від загальної кількості.
Таким чином, Рибалка опустився на 294 місце (з 423) в рейтингу активності народних обранців.
Як писав УНН, Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійку" на іспиті з англійської.
Також нагадаємо, що радикал тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.