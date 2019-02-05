Депутат Рыбалка обиделся на СМИ за новость о его "тройке" на экзамене по английскому
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Представители адвокатского объединения "Адвис" в интересах народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки обратились к редакции УНН с требованием опровергнуть информацию, которая, по мнению адвокатов, дискредитирует имя политика.
Речь идет о новости УНН: "Поступая на третье высшее, радикал Рыбалка еле сдал английский и еще хуже - профтестирование"
Напомним, что Рыбалка в стенах ГВУЗ "Университет банковского дела" получил третье высшее образование. Ссылаясь на анализ протоколов заседания приемной комиссии за 2017 год, УНН сообщил читателям, что Рыбалка с трудом стал студентом вуза.
"Радикал сдал иностранный язык всего на 76 баллов. А за профессиональное тестирование он получил и того меньше - 66 баллов. В переводе на понятную для большинства систему оценивания, знания Рыбалки при поступлении в вузы оценили примерно на "троечку", - говорится в тексте новости.
Впрочем, адвокаты Рыбалки считают, что такая информация является оскорбительной для их клиента.
При этом фактов, которые бы свидетельствовали о лучших результатах экзаменов народного депутата, или же опровергали новость УНН, в адвокатском письме нет.
Отметим, что данные УНН в новости основываются исключительно на копиях протоколов заседания приемной комиссии ГВУЗ "Университет банковского дела".
Добавим, что в новости от 27 декабря 2018 года УНН напомнил читателям о том, что Рыбалку считают самым большим популистом финкомитета ВРУ из-за невыполнения публичных обещаний. Адвокаты Рыбалки с этим также не согласились, однако соответствующие данные - не выдумка УНН, и основываются они на рейтинге аналитического портала "Слово и дело".
Напомним, адвокаты Рыбалки уже не впервые угрожают СМИ и журналистам судами за новости о политике. В случае, если такая практика не прекратится, то она будет расценена как давление на СМИ с последующим обращением в правоохранительные органы.