Депутат Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійки" на іспиті з англійської
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Представники адвокатського об’єднання “Адвіс” в інтересах народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки звернулися до редакції УНН з вимогою спростувати інформацію, яка, на думку адвокатів, дискредитує ім’я політика.
Йдеться про новину УНН: “Вступаючи на третє вище, радикал Рибалка ледве здав англійську і ще гірше — профтестування”
Нагадаємо, що Рибалка у стінах ДВНЗ “Університет банківської справи” отримав третю вищу освіту. Посилаючись на аналіз протоколів засідання Приймальної комісії за 2017 рік, УНН поінформував читачів, що Рибалка насилу став студентом вишу.
“Радикал здав іноземну мову всього на 76 балів. А за професійне тестування він отримав і того менше — 66 балів. У перекладі на зрозумілу для більшості систему оцінювання, знання Рибалки при вступі до ВНЗ оцінили приблизно на “трієчку”, — йдеться у тексті новини.
Утім, адвокати Рибалки вважають, що така інформація є образливою для їхнього клієнта.
Натомість, фактів, які би свідчили про кращі результати іспитів народного депутата, або ж спростовували новину УНН, в адвокатському листі немає.
Зауважимо, що дані УНН у новині ґрунтуються виключно на копіях протоколів засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Університет банківської справи”.
Додамо, що в новині від 27 грудня 2018 року УНН нагадав читачам про те, що Рибалку вважають найбільшим популістом фінкомітету ВРУ через невиконання публічних обіцянок. Адвокати Рибалки із цим також не погодилися, однак відповідні дані — не вигадка УНН, і ґрунтуються вони на рейтингу аналітичного порталу “Слово і діло”.
Нагадаємо, адвокати Рибалки вже не вперше погрожують ЗМІ та журналістам судами за новини про політика. У разі, якщо така практика не припиниться, то вона буде розцінена як тиск на ЗМІ із подальшим зверненням до правоохоронних органів.