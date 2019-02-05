Депутат Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійки" на іспиті з англійської

ukru
22 березня, 17:51 • 97650 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 135637 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 110453 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109934 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101582 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 104043 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 153149 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168649 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155253 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 252535 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6.1 м/с
38 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 21282 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 41054 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 49854 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 31128 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 36813 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168845 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 252536 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214551 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 199172 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64941 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60867 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75691 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 57366 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 87213 перегляди
Актуальне
Депутат Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійки" на іспиті з англійської

Депутат Рибалка образився на ЗМІ за новину про його "трійки" на іспиті з англійської

Київ • УНН

 • 8433 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Представники адвокатського об’єднання “Адвіс” в інтересах народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки звернулися до редакції УНН з вимогою спростувати інформацію, яка, на думку адвокатів, дискредитує ім’я політика.

Йдеться про новину  УНН: “Вступаючи на третє вище, радикал Рибалка ледве здав англійську і ще гірше — профтестування”

Нагадаємо, що Рибалка у стінах ДВНЗ “Університет банківської справи” отримав третю вищу освіту. Посилаючись на аналіз протоколів засідання Приймальної комісії за 2017 рік, УНН поінформував читачів, що Рибалка насилу став студентом вишу.

“Радикал здав іноземну мову всього на 76 балів. А за професійне тестування він отримав і того менше — 66 балів. У перекладі на зрозумілу для більшості систему оцінювання, знання Рибалки при вступі до ВНЗ оцінили приблизно на “трієчку”, — йдеться у тексті новини.

Утім, адвокати Рибалки вважають, що така інформація є образливою для їхнього клієнта.

Натомість, фактів, які би свідчили про кращі результати іспитів народного депутата, або ж спростовували новину УНН, в адвокатському листі немає.

Зауважимо, що дані УНН у новині ґрунтуються виключно на копіях протоколів засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Університет банківської справи”.

Додамо, що в новині від 27 грудня 2018 року УНН нагадав читачам про те, що Рибалку вважають найбільшим популістом фінкомітету ВРУ через невиконання публічних обіцянок. Адвокати Рибалки із цим також не погодилися, однак відповідні дані — не вигадка УНН, і ґрунтуються вони на рейтингу аналітичного порталу “Слово і діло”.

Нагадаємо, адвокати Рибалки вже не вперше погрожують ЗМІ та журналістам судами за новини про політика. У разі, якщо така практика не припиниться, то вона буде розцінена як тиск на ЗМІ із подальшим зверненням до правоохоронних органів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16