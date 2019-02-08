Радикал Рыбалка пропустил каждое пятое заседание ВР и прогулял половину голосований
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 2018 году народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пропустил 21% заседаний Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВР, передает УНН.
Так, в течение года, состоялось 131 заседание ВР, и Рыбалка пропустил 28 из них или 21%.
В целом, за время своей депутатской каденции, радикал прогулял 102 заседания ВР, или 19,8% от общего количества.
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Более того, в 2018 году радикал пропустил почти половину голосований ВР. Так, за год депутат проголосовал 1 тыс. 562 раз, что равно всего 41,03% от общего числа голосований.
При этом за время всей депутатской каденции Рыбалка пропустил 3 тыс. 662 голосований ВР или 23% от общего количества.
Таким образом, Рыбалка опустился на 294 место (из 423) в рейтинге активности народных избранников.
Как писал УНН, Рыбалка обиделся на СМИ за новость о его "тройке" на экзамене по английскому.
Также напомним, что радикал тянет деньги из госбюджета на свои поездки.