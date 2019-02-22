НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. Об этом на запрос УНН сообщили в НАБУ.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 10.01.2019 внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении народным депутатом Украины уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110-2, ч. 1 ст.111, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины", - отметили в Бюро.
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Силовики добавили, что на 13 февраля 2019 года о подозрении в уголовном производстве ни одному лицу не сообщалось.
Заметим, что санкция ч. 1 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества;
Санкция ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества;
Санкция ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Напомним, как писал УНН, радикал Рыбалка пропустил каждое пятое заседание ВР и прогулял половину голосований.