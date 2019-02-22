НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 45079 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 60526 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 125245 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126776 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127752 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124171 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157588 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141362 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145237 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств

НАБУ проверяет причастность соратника Ляшко к госизмене и отмывания средств

Киев  •  УНН

 • 7543 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве о возможном совершении депутатом РПЛ Сергеем Рыбалкой госизмены продолжается. Об этом на запрос УНН сообщили в НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 10.01.2019 внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении народным депутатом Украины уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110-2, ч. 1 ст.111, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины", - отметили в Бюро.

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Силовики добавили, что на 13 февраля 2019 года о подозрении в уголовном производстве ни одному лицу не сообщалось.

Заметим, что санкция ч. 1 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества;

Санкция ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества;

Санкция ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, как писал УНН, радикал Рыбалка пропустил каждое пятое заседание ВР и прогулял половину голосований.

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