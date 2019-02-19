Адвокати Рибалки хочуть аби журналісти спростували новини про підозру їхнього клієнта у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Представники адвокатського об'єднання "Адвіс" в інтересах народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки звернулися до редакції ІА "УНН" із вимогою спростувати інформацію про наявність кримінальних проваджень за підозрою нардепа у держзраді, передає УНН.
Захисники радикала стверджують, що така інформація, начебто, є неправдивою, а також принижує честь і ділову репутацію Рибалки.
Разом з тим, факт наявності відповідних кримінальних проваджень ЗМІ публічно підтвердив Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Крім того, у відповідь на запит УНН, САП проінформував, що справа є і її розслідуванням буде займатися ДБР.
Також, появу такого кримінального провадження коментував і сам Рибалка, назвавши його “наслідком” високих рейтингів Олега Ляшка.
Відповідно, на яких підставах ЗМІ не повинні висвітлювати фактові кримінальні провадження за підозрою народних обранців у держзраді, лишається не зрозумілим.
Нагадаємо, 6 лютого видання “Захід.нет” повідомило про те, що за підозрою депутата Рибалки було відкрито одразу декілька кримінальних проваджень. Зокрема, за статтями ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Видання також припустило, “Рибалка, “маючи в Липецьку Російської Федерації у власності сім’ї підприємства, можливо, співпрацює зі спецслужбами РФ, чим завдає шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності, а також економічній та інформаційній безпеці України”.