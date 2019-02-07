Рибалка спробував виправдати своє кримінальне провадження рейтингами Ляшка

Звинувачення Генпрокурора є свідченням того, що влада боїться Ляшка. Зростаючі рейтинги лідера РПЛ штовхають силовиків на злочин, написав він.

"Чергові безпідставні звинувачення з боку злочинної влади у мій бік свідчать про зростання рейтингу нашого кандидата у президенти Олега Ляшка. Уявляєте, Генпрокурор звинуватив мене у державній зраді? Те, що силовики йдуть на черговий злочин та намагаються використати фейкові кримінальні провадження у передвиборчій боротьбі, підтверджує: влада боїться Олега Ляшка", - заявив Рибалка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати топ-менеджера родинних підприємств Рибалки визнали торгівлю з ОРДЛО

Силовиків непокоїть той факт, що Ляшко може стати Президентом, продовжив Рибалка. Бо тоді усі корупціонери сядуть за ґрати, у тому числі - силовики, пригрозив радикал.

Ще один аргумент Рибалки, який, начебто, має виправдати підозри силовиків у його незаконній діяльності, - це вимоги радикалів встановити справедливі тарифи на газ.

Нагадаємо, Луценко підтвердив, що радикала Рибалку підозрюють у держзраді.

Також нагадаємо, СБУ підозрює сімейний бізнес “радикала” в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, підконтрольних “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів сімейного бізнесу політика у цій справі вже був винесений звинувачувальний вирок.