Рыбалка попытался оправдать свое уголовное производство рейтингами Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Правоохранительные органы Украины подозревают народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалку в государственной измене. По данному факту возбуждено уголовное производство. Однако сам Рыбалка попытался оправдать указанные обвинения рейтингами Олега Ляшко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Обвинения Генпрокурора является свидетельством того, что власть боится Ляшко. Растущие рейтинги лидера РПЛ толкают силовиков на преступление, написал он.
"Очередные безосновательные обвинения со стороны преступной власти в мою сторону свидетельствуют о росте рейтинга нашего кандидата в президенты Олега Ляшко. Представляете, Генпрокурор обвинил меня в государственной измене? То, что силовики идут на очередное преступление и пытаются использовать фейковые уголовные производства в предвыборной борьбе, подтверждает: власть боится Олега Ляшко", - заявил Рыбалка.
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Силовиков беспокоит тот факт, что Ляшко может стать Президентом, продолжил Рыбалка. Ведь тогда все коррупционеры сядут за решетку, в том числе - силовики, пригрозил радикал.
Еще один аргумент Рыбалки, который, якобы, должен оправдать подозрения силовиков в его незаконной деятельности - это требования радикалов установить справедливые тарифы на газ.
Напомним, Луценко подтвердил, что радикала Рыбалку подозревают в госизмене.
Также напомним, СБУ подозревает семейный бизнес "радикала" в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, подконтрольных "ЛНР". Одному из топ-менеджеров семейного бизнеса политика в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.