Адвокаты Рыбалки хотят, чтобы журналисты опровергли новости о подозрении их клиента в госизмене

Защитники радикала утверждают, что такая информация якобы является неправдивой, а также унижает честь и деловую репутацию Рыбалки.

Вместе с тем, факт наличия соответствующих уголовных производств СМИ публично подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, в ответ на запрос УНН САП проинформировал, что дело есть и его расследованием будет заниматься ГБР.

Также, появление такого уголовного производства комментировал и сам Рыбалка, назвав его "следствием" высоких рейтингов Олега Ляшко.

Соответственно, на каких основаниях СМИ не должны освещать факту уголовные производства по подозрению народных избранников в госизмене, остается не ясным.

Напомним, 6 февраля издание "Захид.нет" сообщило о том, что по подозрению депутата Рыбалки были открыты сразу несколько уголовных производств. В частности, по статьям ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Издание также предположило, что "Рыбалка,"имея в Липецке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно, сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины".