Радикальний бізнес: у Рибалок місяцями не платять орендодавцям

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. ТОВ "Данко" звернулося до суду із позовом до ТОВ "Нова Компанія-2006" про стягнення заборгованості за договором оренди нерухомого майна. Про це свідчить ухвала Господарського суду Дніпропетровської області, передає УНН.

Згідно із документом, Товариство просить суд стягнути із "Нова Компанія-2006" понад 77 тис. грн, з яких:

  • 72,3 тис. грн заборгованості за договорами оренди нерухомого майна за період з березня по липень 2018 року;
  • 4,1 тис. грн пені;
  • 578,6 грн інфляційних витрат;
  • 363,8 грн - 3% річних.

Провадження у справі було відкрите у серпні 2018 року Господарським судом Закарпатської області. Підготовче засідання у справі було призначене на 18 вересня 2018 року.

Утім, за даними реєстру, "Нова Компанія-2006" заперечила проти позовних вимог ТОВ "Данко" та клопотала про передачу справи до Господарського суду Дніпропетровської області. Справу за позовом "Данко" до "Нова Компанія-2006" було передано за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області 18 вересня 2018 року.

Розгляд справи призначено на 28 лютого 2019 року.

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Додамо, що, згідно із даними You Control, основним видом діяльності ТОВ "Данко" є неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Також додамо, що згідно з ухвалою Печерського райсуду від 12 червня 2017 року, ТОВ "Нова Компанія-2006" входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

За даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на IPG.

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