Радикальный бизнес: у Рыбалок месяцами не платят арендодателям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. ООО "Данко" обратилось в суд с иском к ООО "Новая Компания-2006" о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Днепропетровской области, передает УНН.
Согласно документу, Общество просит суд взыскать с "Новая Компания-2006" более 77 тыс. грн, из которых:
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- 72,3 тыс. грн задолженности по договорам аренды недвижимого имущества за период с марта по июль 2018 года;
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- 4,1 тыс. грн пени;
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- 578,6 грн инфляционных расходов;
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- 363,8 грн - 3% годовых.
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Производство по делу было открыто в августе 2018 года Хозяйственным судом Закарпатской области. Подготовительное заседание по делу было назначено на 18 сентября 2018 года.
Впрочем, по данным реестра, "Новая Компания-2006" возразила против исковых требований ООО "Данко" и ходатайствовала о передаче дела в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Дело по иску "Данко" к "Новая Компания-2006" было передано по подсудности в Хозяйственный суд Днепропетровской области 18 сентября 2018 года.
Рассмотрение дела назначено на 28 февраля 2019 года.
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Добавим, что, согласно данным You Control, основным видом деятельности ООО "Данко" является неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
Также добавим, что согласно постановлению Печерского райсуда от 12 июня 2017 года, ООО "Новая Компания-2006" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбака.
По данным СМИ, в мае 2018 года S.Group сменила название на IPG.