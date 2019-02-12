С Киевского центра психологической реабилитации сбежали шестеро детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. С Киевского областного центра социально-психологической реабилитации сбежали шестеро детей. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"Да, оставили без разрешения, без предупреждения это заведение", - отметил Жукович.
Он добавил, что сейчас полиция проводит поиски и установку, где они могут находиться, чтобы вернуть детей обратно.
Напомним, за прошедшую неделю полиция разыскала и вернула домой 231 ребенка.
Напомним, в течение 2018 правоохранители обнаружили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в частности трех младенцев.