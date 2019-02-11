За минулий тиждень 231 дитина повернута додому
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Національна поліція України за минулий тиждень розшукала та повернула додому 231 дитину. Про це повідомляє Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
"Наші поліцейські розшукали та повернули додому 231 дитину. Друзі, не забувайте про свою малечу, піклуйтесь та цінуйте найрідніше", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Упродовж 2018 року правоохоронці виявили понад 290 фактів торгівлі людьми. При цьому, поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей, зокрема трьох немовлят.