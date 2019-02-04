За тиждень в Україні зникли 263 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Минулого тижня, з 28 січня по 3 лютого, в України зникло 263 дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"За минулий тиждень з 28 січня по 3 лютого 2019 року зникло 263 дітей, з них 259 поліція розшукала та повернула додому", - повідомили у НПУ.
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Як повідомляв УНН, у Маріуполі Донецької області знайшли 17-річну дівчину, яка зникла безвісти 31 січня.
Нагадаємо, у Львові зник неповнолітній, який страждає на психічний розлад.