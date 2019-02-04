За неделю в Украине исчезли 263 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. На прошлой неделе, с 28 января по 3 февраля, в Украине исчезло 263 ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"За прошедшую неделю с 28 января по 3 февраля 2019 года исчезло 263 детей, из них 259 полиция разыскала и вернула домой", - сообщили в НПУ.
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Как сообщал УНН, в Мариуполе Донецкой области нашли 17-летнюю девушку, которая пропала без вести 31 января.
Напомним, во Львове исчез несовершеннолетний, страдающего психическим расстройством.