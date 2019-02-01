Минулого року поліція припинила 9 спроб продажу дітей

"Загалом за рік працівники підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції виявили понад 290 фактів торгівлі людьми. Також поліцейські припинили діяльність 24 організованих груп", - повідомили у МВС з посиланням на слова начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігоря Малахова.

Так, упродовж минулого року працівники підрозділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції виявили 2,5 тис. кримінальних правопорушень. Поліцейські встановили понад тисячі осіб, які вчинили зазначені злочини.

"За результатами завершення досудового розслідування працівниками БЗПТЛ розкрито 2162 кримінальні правопорушення. З них 1197 кримінальних правопорушень склали злочини, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких",- зазначив Малахов.

Також поліцейські БЗПТЛ виявили 472 кримінальні правопорушення, пов’язаних із сутенерством. Крім того, упродовж року правоохоронні органи виявили 249 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входили понад тисячі іноземців.

"Слід зазначити, що за минулий рік іноземцями на території України було скоєно понад 75 тисяч адміністративних правопорушень. Відтак Національна поліція систематично вживає заходи профілактичного характеру та направляє обґрунтовані звернення до Державної міграційної служби України про скорочення термінів перебування на території країни, примусове повернення та видворення порушників", - проінформував Малахов.

Крім того, поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей.

"Упродовж року поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей, зокрема і трьох немовлят", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, за даними ООН, близько 30% жертв торгівлі людьми - діти.