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В прошлом году полиция пресекла 9 попыток продажи детей

В прошлом году полиция пресекла 9 попыток продажи детей

Киев  •  УНН

 • 6399 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение 2018 года правоохранители обнаружили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Всего за год сотрудники подразделений по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции обнаружили более 290 фактов торговли людьми. Также полицейские пресекли деятельность 24 организованных групп", - сообщили в МВД со ссылкой на слова начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игоря Малахова.

Так, в течение прошлого года сотрудники подразделения по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции обнаружили 2,5 тыс. уголовных преступлений. Полицейские установили более тысячи человек, которые совершали указанные преступления.

"По результатам завершения досудебного расследования работниками БПСТЛ раскрыто 2162 уголовных правонарушениях. Из них 1197 уголовных правонарушений составили преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких", - отметил Малахов.

Также полицейские БПСТЛ обнаружили 472 уголовных правонарушениях, связанных с сутенерством. Кроме того, в течение года правоохранительные органы обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входили более тысячи иностранцев.

"Следует отметить, что за прошлый год иностранцами на территории Украины было совершено более 75 тысяч административных правонарушений. Поэтому Национальная полиция систематически принимает меры профилактического характера и направляет обоснованные обращения к Государственной миграционной службе Украины о сокращении сроков пребывания на территории страны, принудительное возвращение и выдворение нарушителей", - проинформировал Малахов.

Кроме того, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей.

"В течение года полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным ООН, около 30% жертв торговли людьми - дети.

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