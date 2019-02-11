За прошедшую неделю 231 ребенок возвращен домой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Национальная полиция Украина за неделю разыскала и вернула домой 231 ребенка. Об этом сообщает Национальная полиция Украина на своей странице в Facebook передает УНН.
"Наши полицейские разыскали и вернули домой 231 ребенка. Друзья, не забывайте о своих малышах, заботьтесь и цените родное", - говорится в сообщении.
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Напомним, За 2018 правоохранители обнаружили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев.