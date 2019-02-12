З Київського центру психологічної реабілітації втекли шестеро дітей

"Так, залишили без дозволу, без попередження цей заклад", - зазначив Жукович.



Він додав, що зараз поліція проводить розшуки та встановлення, де вони можуть перебувати, щоб повернути дітей назад.



Нагадаємо, за минулий тиждень поліція розшукала та повернула додому 231 дитину.



Нагадаємо, упродовж 2018 року правоохоронці виявили понад 290 фактів торгівлі людьми. При цьому, поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей, зокрема трьох немовлят.