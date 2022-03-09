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С Изюма не могут эвакуировать людей из-за взрывов – ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Сейчас эвакуация из города Изюм Харьковской области невозможна из-за взрывов, которые раздаются на окраинах. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. На сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются на окраинах”, - написал Синегубов.

Детали

По его словам, несмотря на обязательства российской стороны, продолжаются обстрелы. Сейчас проходят переговоры при посредничестве "Красного Креста".

“Надеемся сегодня эвакуировать население и завезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове”, - добавил глава ОГА.

Ранее

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов накануне сообщал, что в Харькове за прошлые сутки прорывов российских оккупантов не было, Изюм в облоге врага, но город отстояли.

Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин подчеркнул важность сделать “зеленый коридор” для эвакуации населения. Город весь в руинах, нет возможности завезти гуманитарную помощь через сплошные артобстрелы.

Советник главы ОП заявил, что информация о захвате оккупантами города Изюма не соответствует действительности, там сейчас идут бои.

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