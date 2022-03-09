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З Ізюма не можуть евакуювати людей через вибухи – ОДА

З Ізюма не можуть евакуювати людей через вибухи – ОДА

Київ • УНН

 • 59881 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Наразі евакуація з міста Ізюм Харківської області неможлива через вибухи, які лунають на околицях. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

“Автобуси на в’їзді в Ізюм досі чекають. На зараз ми не можемо евакуювати населення через вибухи, які лунають на околицях”, - написав Синєгубов.

Деталі

За його словами, попри зобов’язання російської сторони, тривають обстріли. Наразі відбуваються перемовини за посередництва "Червоного Хреста".

“Сподіваємося сьогодні евакуювати населення та завезти гуманітарний вантаж, який зібрали у Харкові”, - додав очільник ОДА.

Раніше

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов напередодні повідомляв, що у Харкові за минулу добу проривів російських окупантів не було, Ізюм в облозі ворога, але місто відстояли.

Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін наголосив на важливості зробити “зелений коридор” для евакуації населення. Місто повністю в руїнах, немає можливості завезти гуманітарну допомогу через суцільні артобстріли.

Радник глави ОП заявив, що інформація про захоплення окупантами міста Ізюма не відповідає дійсності, там наразі тривають бої.

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